В Конгрессе поддержали сделку Маккарти-Байдена по отмене потолка госдолга США

В итоге был согласован компромиссный вариант документа, который предусматривает незначительное сокращение бюджетных статей, что многие консервативные республиканцы восприняли как уступку демократам. В то же время он ужесточает требования к получателям продуктовых карточек, социальных пособий и других федеральных программ помощи. И это вызвало гнев у так называемых «прогрессистов» — левого крыла демпартии, которые также не поддержали законопроект.