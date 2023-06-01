В Конгрессе поддержали сделку Маккарти-Байдена по отмене потолка госдолга США

Вашингтон, 1 июня. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене потолка госдолга. За документ проголосовали 314 конгрессменов.
Спикеру Кевину Маккарти удалось набрать необходимое количество голосов, несмотря на критику законопроекта со стороны групп консервативных республиканцев и наиболее либеральной части демократов. После голосования в конгрессе документ отправится на утверждение в сенат.
«Принятие Закона о финансовой ответственности является важным первым шагом для возвращения Америки на правильный путь. Да, он может включать в себя не все, что нам нужно сделать, но это абсолютно то, что нам нужно сделать прямо сейчас», — заявил Маккарти.
Законопроект приостанавливает действие лимита заимствований до 1 января 2025 года, а также предусматривает ряд мер по сокращению расходов, включая возврат неиспользованных средств, выделенных на борьбу с COVID-19. Документ также устанавливает дату окончания моратория на выплаты по студенческим кредитам, ужесточает требования по ряду социальных программ и уменьшает финансирование налоговой службы.
Нынешний законопроект стал итогом переговоров между Кевином Маккарти и Белым домом относительно основных условий повышения потолка госдолга. Республиканцы настаивали на значительном сокращении расходов бюджета, в то время как команда Байдена призывала повысить предел заимствований без предварительных условий, обвиняя оппонентов в желании спровоцировать дефолт.
В итоге был согласован компромиссный вариант документа, который предусматривает незначительное сокращение бюджетных статей, что многие консервативные республиканцы восприняли как уступку демократам. В то же время он ужесточает требования к получателям продуктовых карточек, социальных пособий и других федеральных программ помощи. И это вызвало гнев у так называемых «прогрессистов» — левого крыла демпартии, которые также не поддержали законопроект.
«Триллионы и триллионы долларов долгов за крохи, за гроши, за каждую мелочь. Спикер неоднократно говорил, что самая большая проблема Америки — это наш долг, и сейчас самое время действовать. У нас было время действовать, и эта сделка провалилась, провалилась полностью», — заявил конгрессмен Скотт Перри.
Принятие документа позволит предотвратить наступление дефолта Правительства США по внешним обязательствам. Министр финансов Джанет Йеллен ранее предупредила, что к 5 июня на счетах казначейства закончатся средства, что ввергнет страну в дефолт, который, как предупреждали экономисты и представители администрации, будет катастрофическим для экономики.