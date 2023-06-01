В Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористов киевского режима прорваться через границу

Во время брифинга Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о неудачной попытке террористов киевского режима пересечь государственную границу.
По словам представителя Минобороны, вражеские силы были отброшены и понесли существенные потери. Кроме того, генерал-лейтенант отметил, что российская армия не допустила нарушение государственной границы.
Конашенков 31 мая сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за прошедшие сутки 12 реактивных снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ).