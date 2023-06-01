Психолог Климова: мать должна прекратить помогать сыну с интимной гигиеной после пятилетнего возраста

Об этом специалист сообщила 1 июня, в четверг, в ходе разговора с корреспондентом интернет-издания «Газета.Ru». Большая часть детей может самостоятельно справиться с интимной гигиеной в возрасте трех-пяти лет, если их родители не мешают этому, указала эксперт.