Психолог Климова: мать должна прекратить помогать сыну с интимной гигиеной после пятилетнего возраста

Матери следует перестать помогать сыну с интимной гигиеной после пяти лет. Соответствующей информацией поделилась Любовь Климова.
Об этом специалист сообщила 1 июня, в четверг, в ходе разговора с корреспондентом интернет-издания «Газета.Ru». Большая часть детей может самостоятельно справиться с интимной гигиеной в возрасте трех-пяти лет, если их родители не мешают этому, указала эксперт.
«После пяти лет у матери нет никакой необходимости участвовать в интимной гигиене сына», – резюмировала Климова.
Исключением являются те дети, которые в связи с физическими или психологическими особенностями не имеют возможности обслуживать себя самостоятельно, подчеркнула врач.