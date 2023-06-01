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Психолог Климова: мать должна прекратить помогать сыну с интимной гигиеной после пятилетнего возраста

Общество
Психолог Климова: мать должна прекратить помогать сыну с интимной гигиеной после пятилетнего возраста

Матери следует перестать помогать сыну с интимной гигиеной после пяти лет. Соответствующей информацией поделилась Любовь Климова.

Об этом специалист сообщила 1 июня, в четверг, в ходе разговора с корреспондентом интернет-издания «Газета.Ru». Большая часть детей может самостоятельно справиться с интимной гигиеной в возрасте трех-пяти лет, если их родители не мешают этому, указала эксперт.

«После пяти лет у матери нет никакой необходимости участвовать в интимной гигиене сына», – резюмировала Климова.

Исключением являются те дети, которые в связи с физическими или психологическими особенностями не имеют возможности обслуживать себя самостоятельно, подчеркнула врач.
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