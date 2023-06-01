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Психотерапевт Валерия Серазетдинова назвала магнитную стимуляцию мозга полезной для детей с аутизмом и СДВГ

Общество
Психотерапевт Валерия Серазетдинова назвала магнитную стимуляцию мозга полезной для детей с аутизмом и СДВГ

Врач-психотерапевт Валерия Серазетдинова посоветовала проводить процедуру магнитной стимуляции мозга детям с синдромом дефицита внимания, расстройствами аутистического спектра и дислексией. Об этом медицинский специалист рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Психотерапевт отметила эффективность данного метода для коррекции аутизма, СДВГ и дислексии у детей. Серазетдинова рассказала, что один сеанс длится до 30 минут курсом от 8 до 15 процедур, во время которых ребенок может играть, разговаривать, а также читать.

Микрополяризация позволяет оказывать регулируемое воздействие на определенные зоны головного мозга с помощью электродов малой площади. Специалист пояснила, что начинать лечение магнитной стимуляцией можно только после консультации с психиатром или неврологом.

Ранее педиатр Екатерина Тур рассказала, что болезненность детей не всегда связана с низким иммунитетом. Травмирование детской психики и постоянный стресс могут стать причиной постоянных болезней у ребенка.
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