Психотерапевт Валерия Серазетдинова назвала магнитную стимуляцию мозга полезной для детей с аутизмом и СДВГ

Психотерапевт отметила эффективность данного метода для коррекции аутизма, СДВГ и дислексии у детей. Серазетдинова рассказала, что один сеанс длится до 30 минут курсом от 8 до 15 процедур, во время которых ребенок может играть, разговаривать, а также читать.