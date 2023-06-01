Правительство России продлило запрет на грузоперевозки для западных стран до 30 декабря

До этого, в сентябре 2022 года, РФ установила запрет на грузовые автомобильные перевозки для компаний из стран Евросоюза, Норвегии, Украины и Великобритании. В декабре кабмин продлил запрет до 30 июня 2023 года. Ограничения распространяются на двусторонние и транзитные перевозки.