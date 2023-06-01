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Правительство России продлило запрет на грузоперевозки для западных стран до 30 декабря

Экономика
Правительство России продлило запрет на грузоперевозки для западных стран до 30 декабря

Россия продлила запрет на грузовые перевозки по своим территориям для ряда западных государств. Ограничения будут действовать до 30 декабря 2023 года.

Данную информацию подтвердил секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. По имеющимся данным, соответствующее решение уже принято правительством РФ.

До этого, в сентябре 2022 года, РФ установила запрет на грузовые автомобильные перевозки для компаний из стран Евросоюза, Норвегии, Украины и Великобритании. В декабре кабмин продлил запрет до 30 июня 2023 года. Ограничения распространяются на двусторонние и транзитные перевозки.

Ранее глава президиума Ассоциации компании розничной торговли Игорь Караваев прокомментировал введенный Польшей запрет на пересечение границы российскими грузовиками. Эксперт считает, что данная мера не повлияет на доступность товаров.
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