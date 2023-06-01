Опровергавшая французское гражданство Земфира «раскрыла себя» при подаче заявления нотариусу

Певица Земфира✱ (признана иностранным агентом на территории России) подавала документы об учреждении компании, указывая себя француженкой. Это стало известно Telegram-каналу Shot.
В данных артистка указала гражданство française (француженка). Документы Земфира направила нотариусу и в реестр торговли Франции. Певица подписала все необходимые страницы. При этом позже она опровергла эти сведения.
Речь идет о регистрации компании «Рената», которая принадлежит ей и актрисе Ренате Литвиновой. Исходя из подписанных документов, певица уже гражданка Франции, а ее подруга – по-прежнему россиянка.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что артистка получила французское гражданство. Позже она опровергла домыслы, указав на наличие у нее лишь одного паспорта.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами