Глава МИД РФ Лавров: Россия готова поставлять военную технику в Мозамбик

Мапуту, 1 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси обсудил возможность поставок военной техники в африканскую республику.
Глава МИД РФ отметил, что для обеспечения обороноспособности и безопасности дружественного государства Москва готова снабжать Мапуту вооружением. Кроме того, дипломат рассказал об очередной партии гуманитарной помощи, направленной в рамках Всемирной продовольственной программы, которая в ближайшее время прибудет в один из портов страны.
Дополнительно Лавров напомнил о предстоящем саммите «Россия — Африка», на полях которого встретятся делегации ряда африканских держав. В рамках конференции представители России и стран материка обсудят совместные проекты в различных отраслях.
Ранее посол Мозамбика в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха рассказал о перспективах многоаспектного сотрудничества между Мапуту и Москвой. Политик подчеркнул, что отношения двух государств, помимо военно-технической сферы, развиваются в области дипломатии, культуры и экономики.