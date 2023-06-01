Глава МИД РФ Лавров: Россия готова поставлять военную технику в Мозамбик

Глава МИД РФ отметил, что для обеспечения обороноспособности и безопасности дружественного государства Москва готова снабжать Мапуту вооружением. Кроме того, дипломат рассказал об очередной партии гуманитарной помощи, направленной в рамках Всемирной продовольственной программы, которая в ближайшее время прибудет в один из портов страны.