«Мы наших потеряли»: режиссер Юрий Кара прокомментировал эмиграцию молодых россиян

Современная российская молодежь, среди которых большинство 30-летних людей, решила покинуть страну из-за воспитания американской культурой. Таким мнением поделился заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара в эфире программы «Жизнь и судьба».
В доказательство своих слов он привел один разговор со своими студентами. На его вопрос о желании получать дотации от государства на дебюты молодые люди практически все ответили положительно. Однако после этого он спросил, готовы ли они защищать свое государство — в тот момент аудитория замолчала. Кара подчеркнул, что среди его учащихся есть люди 30-летнего возраста. Именно они сейчас массово эмигрируют за границу.
«Все говорят, что мы украинцев потеряли. Нет, мы наших потеряли. Вот посмотрите, то в Грузию очереди, то в Казахстан. Это поколение, которое полностью воспитано на американской культуре», — отметил Кара.
Ранее российский сценарист размышлял на тему влияния американской культуры на отечественное общество.