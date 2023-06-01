«Мы наших потеряли»: режиссер Юрий Кара прокомментировал эмиграцию молодых россиян

В доказательство своих слов он привел один разговор со своими студентами. На его вопрос о желании получать дотации от государства на дебюты молодые люди практически все ответили положительно. Однако после этого он спросил, готовы ли они защищать свое государство — в тот момент аудитория замолчала. Кара подчеркнул, что среди его учащихся есть люди 30-летнего возраста. Именно они сейчас массово эмигрируют за границу.