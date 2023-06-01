Суд в Москве признал экстремистской книгу обвиняемого в покушении на журналиста Владимира Соловьева

Фигурант написал указанное произведение под псевдонимом «Подпись неразборчива». Иск о признании литературы экстремистской подали в марте 2023 года. Напомним, что в апреле сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Соловьева.