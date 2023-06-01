Суд в Москве признал экстремистской книгу обвиняемого в покушении на журналиста Владимира Соловьева

Книгу обвиняемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева Андрея Пронского «Акционер», признали экстремистской. Соответствующее решение принял Зюзинский районный суд Москвы, сообщили в судебной инстанции.
Фигурант написал указанное произведение под псевдонимом «Подпись неразборчива». Иск о признании литературы экстремистской подали в марте 2023 года. Напомним, что в апреле сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Соловьева.
В ходе расследования были установлены лица, готовившие убийство телеведущего. Отмечается, что злоумышленники планировали осуществить задуманное путем подрыва автомобиля.
Ранее сообщалось, что российские парламентарии расширили перечень экстремистских материалов, за которые придется платить штраф. Речь идет о дополнении к статье 20.29 КоАП РФ.