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Российские военные сорвали попытку ВСУ устроить теракт в Шебекино Белгородской области

Армия
Российские военные сорвали попытку ВСУ устроить теракт в Шебекино Белгородской области

Российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины провести террористический акт против мирного населения в Шебекино. Об этом сообщило Министерство обороны РФ во время брифинга.

В противодействии киевским террористам российской армии оказывали поддержку подразделения пограничной службы, а также сотрудники Федеральной службы безопасности. Совместными усилиями они сорвали попытку ВСУ совершить теракт в населенном пункте Белгородской области.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины использовали для обстрела города Шебекино реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». В результате атаки загорелось здание общежития, а горд лишился электроснабжения.
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