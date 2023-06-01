Российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины провести террористический акт против мирного населения в Шебекино. Об этом сообщило Министерство обороны РФ во время брифинга.
В противодействии киевским террористам российской армии оказывали поддержку подразделения пограничной службы, а также сотрудники Федеральной службы безопасности. Совместными усилиями они сорвали попытку ВСУ совершить теракт в населенном пункте Белгородской области.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины использовали для обстрела города Шебекино реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». В результате атаки загорелось здание общежития, а горд лишился электроснабжения.