Жители Екатеринбурга опубликовали кадры сильного пожара возле Блюхеровского моста

Ранее в петербургском гаражном кооперативе на пересечении улиц Фучика и Софийской вспыхнул крупный пожар. В связи с инцидентом в воздух поднялся огромный столб дыма. Площадь горения составила 150 квадратных метров. К ликвидации пламени были привлечены 18 спасателей и 4 единицы техники.