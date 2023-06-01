Жители Екатеринбурга опубликовали кадры сильного пожара возле Блюхеровского моста

Сильное возгорание произошло предположительно в районе Блюхеровского моста в Екатеринбурге. Кадры инцидента публикуют местные жители.
Екатеринбуржцы начали публиковать в соцсетях фото и видео, где видно поднимающийся над мостом черный дым, передает «Звезда» в своем Telegram-канале. Экстренные службы на данный момент не публиковали официальную информацию о произошедшем.
Ранее в петербургском гаражном кооперативе на пересечении улиц Фучика и Софийской вспыхнул крупный пожар. В связи с инцидентом в воздух поднялся огромный столб дыма. Площадь горения составила 150 квадратных метров. К ликвидации пламени были привлечены 18 спасателей и 4 единицы техники.