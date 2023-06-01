Прокуратура Владивостока выяснит причину провала асфальта

Сотрудники прокуратуры Первомайского района Владивостока проводят проверку в связи с инцидентом на улице 40 лет ВЛКСМ.
По данным ведомства, в ходе проведении гидравлических испытаний магистральной тепловой сети произошел провал асфальтового покрытия. Из-за этого два автомобиля получили различные повреждения. Место ЧП осмотрел представитель прокуратуры, сообщает PrimaMedia.ru.
Принято решение осуществить прокурорскую проверку с целью выяснения соответствия ремонтных работ требованиям законодательства при содержании и эксплуатации коммунальных сетей и порядка проведения их испытаний. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.