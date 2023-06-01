Глава России Путин сообщил об отправке более 1,5 млн писем в зону СВО от участников фестиваля «Движение первых»

Российский президент Владимир Путин сообщил об отправке более полутора миллионов писем в зону специальной военной операции от участников фестиваля «Движение первых».
Об этом стало известно 1 июня, в четверг. Так он заявил в ходе своего видеообращения к участникам соответствующего фестиваля.
«Знаю, что наши герои ждут этих писем, хранят их как самое ценное», — с уверенностью отметил российский лидер.
Прежде польский президент Анджей Дуда напомнил, что его коллега из России еще не проигрывал ни одной войны. Об этом он сказал в ходе разговора с корреспондентом The Wall Street Journal. Подробности передает информационное агентство «РИАМО».