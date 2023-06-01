В Госдуме одобрили денонсацию договора между Россией и Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Верховная рада Украины, в свою очередь, расторгла все договоренности с Россией в феврале текущего года. Парламент объяснил это тем, что «возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива» после входа в состав РФ новых регионов.