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В Госдуме одобрили денонсацию договора между Россией и Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Политика
В Госдуме одобрили денонсацию договора между Россией и Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Государственная дума РФ на пленарном заседании 1 июня денонсировала договор Москвы и Киева об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Отметим, что законопроект о денонсации данного соглашения в Госдуму внес российский президент Владимир Путин 24 мая. Документ был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года — в нем говорится об экономическом развитии двух стран при использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Верховная рада Украины, в свою очередь, расторгла все договоренности с Россией в феврале текущего года. Парламент объяснил это тем, что «возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива» после входа в состав РФ новых регионов.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что Госдума не поддержала законопроект об отсрочке от мобилизации за ученую степень.
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