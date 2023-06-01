В Госдуме одобрили денонсацию договора между Россией и Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Государственная дума РФ на пленарном заседании 1 июня денонсировала договор Москвы и Киева об использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Отметим, что законопроект о денонсации данного соглашения в Госдуму внес российский президент Владимир Путин 24 мая. Документ был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года — в нем говорится об экономическом развитии двух стран при использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Верховная рада Украины, в свою очередь, расторгла все договоренности с Россией в феврале текущего года. Парламент объяснил это тем, что «возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива» после входа в состав РФ новых регионов.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что Госдума не поддержала законопроект об отсрочке от мобилизации за ученую степень.