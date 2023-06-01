Владивостоку предложили стать побратимом киргизского города Ош

Как пишет ИА PrimaMedia, также Исаков предложил дать одной из улиц главного города Приморского края имя киргизского писателя Чингиза Айтматова. Помимо этого, чиновники обсудили дальнейшее сотрудничество и совместные мероприятия. Так, в скором времени пройдет Неделя киргизского кино, а, кроме того, планируется создание сквера дружбы с Киргизией.