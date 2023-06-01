Владивостоку предложили стать побратимом киргизского города Ош

Мэр столицы Приморья Константин Шестаков встретился с главой канцелярии Посольства Киргизии во Владивостоке Ринатом Исаковым. На встрече киргизский дипломат предложил сделать Владивосток и Ош городами-побратимами. Об этом заявили в горадминистрации.
Как пишет ИА PrimaMedia, также Исаков предложил дать одной из улиц главного города Приморского края имя киргизского писателя Чингиза Айтматова. Помимо этого, чиновники обсудили дальнейшее сотрудничество и совместные мероприятия. Так, в скором времени пройдет Неделя киргизского кино, а, кроме того, планируется создание сквера дружбы с Киргизией.
В настоящее время специалисты занимаются отбором фильмов для показа, один из которых будет на историческую тему с повествованием о периоде присоединения Киргизии к Российской империи, отметил киргизский гость.
Глава Владивостока в свою очередь подчеркнул важное значение дружеских и партнерских отношений между странами и заявил о готовности поддержать предложения посольства в культурной и деловой области.