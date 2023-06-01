Верховный суд России разъяснил, какие действия считаются насилием в отношении представителей власти

По имеющимся данным, ответственность по статье 318 Уголовного кодекса РФ наступает, если действия насильственного характера были совершены в отношении должностного лица правоохранительного, контролирующего или иного органа. В свою очередь под насилием подразумевается причинение среднего или тяжкого вреда здоровью представителя власти или его близких. Таким же образом квалифицируется применение насильственных действий, если они не причинили вреда, но создавали реальную угрозу.