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«Зона честности». Русофобия в Штатах выходит из моды?

ФАН-ТВ

«Русские умирают. Это наша лучшая инвестиция». 28 мая Киев опубликовал интервью с американским сенатором Линдси Грэмом, где эти две фразы звучали одна за другой. В новом выпуске проекта «Зона» ведущий Руслан Китайгородский расскажет, о том, как отреагировали на слова сенатора в России, и почему Грэма в итоге массово раскритиковали сами американцы.

Ненависть к русским очень давно стала приемлемой на Западе. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, спеша обвинить РФ во всех смертных грехах, американцы всегда игнорируют собственные военные преступления и даже сотрудничество с реальными нацистами во времена Второй мировой.

В итоге Reuters и BBC попытались оправдать сенатора за счет Киева и назвали его слова «вырванными их контекста». Сам Линдси Грэм с «обелением» не согласился и написал в соцсетях целый манифест о том, как рад «вызвать гнев Путина». Правда, восторга у его подписчиков это послание не вызвало: даже американцы, кажется, начали уставать от воинствующего милитаризма.

Все подробности — в новом выпуске проекта ФАН «Зона».
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