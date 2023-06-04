«Зона честности». Русофобия в Штатах выходит из моды?

В итоге Reuters и BBC попытались оправдать сенатора за счет Киева и назвали его слова «вырванными их контекста». Сам Линдси Грэм с «обелением» не согласился и написал в соцсетях целый манифест о том, как рад «вызвать гнев Путина». Правда, восторга у его подписчиков это послание не вызвало: даже американцы, кажется, начали уставать от воинствующего милитаризма.