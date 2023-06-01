Режиссер Юрий Кара рассказал о большом влиянии американской культуры на российское общество за последние 30 лет

Нынешнее молодое поколение выросло на американской культуре, которое пропагандирует неоколониализм – систему эксплуатации. Такое мнение выразил заслуженный деятель искусств РФ, сценарист Юрий Кара в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
По мнению режиссера, идеология американского философа Фрэнсиса Фукуямы, согласно которой «есть государства-хозяева и государства-рабы», стала центральным мировоззрением, которое США пытаются распространить по всему миру.
«И это тот неоколониализм, который проявляется в том, что США считают себя хозяевами, а все остальные, купленные за стеклянные бусы, должны на них работать. А они делают только кино и оружие», — размышляет Кара.
Кроме этого, он добавил, что именно по причине сильного влияния западной культуры на русское общество после начала специальной военной операции на Украине большинство молодых россиян приняли решение покинуть страну.
Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Эльдар Есиев рассказал о попытках Запада атаковать культуру России, передает издание РИАМО.