Главред RT Маргарита Симоньян заявила о готовности оплатить из собственного кармана переезд жителей Шебекино

Медиаменеджер обратилась к согражданам из Шебекино с предложением оплатить переезд и съемное жилье. Симоньян прямо сейчас готова за свой счет перевезти из городского округа пять-десять семей. По ее словам, в будущем на данные нужны будет объявлен сбор.