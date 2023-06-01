Главред RT Маргарита Симоньян заявила о готовности оплатить из собственного кармана переезд жителей Шебекино

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян готова оплатить из собственного кармана переезд и съемное жилье для семей из Шебекино. Об этом журналист сообщила в своем Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома».
Медиаменеджер обратилась к согражданам из Шебекино с предложением оплатить переезд и съемное жилье. Симоньян прямо сейчас готова за свой счет перевезти из городского округа пять-десять семей. По ее словам, в будущем на данные нужны будет объявлен сбор.
«Оплачу переезд и съемное жилье. Семей пять-десять точно потяну сама, дальше объявим сбор», — заявила глава RT.
Ранее на имя Симоньян пришла бандероль из Гонконга со следами взрывчатки. Журналистка опубликовала фото содержимого посылки, которое сравнила с устройством для удовлетворения сексуальных потребностей.