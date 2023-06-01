Командир «Ахмата» Апты Алаудинов сообщил о переводе части сил на новый участок в ДНР

Алаудинов написал о переброске бойцов в личном Telegram-канале. Часть подразделения при этом осталась на участке в ЛНР, который занимали прежде. Перевод войск на новый участок осуществлен на основе приказа Верховного главнокомандующего ВС РФ. Командир «Ахмата» подчеркнул, что спецназ предпримет необходимые меры для освобождения ДНР.