Командир «Ахмата» Апты Алаудинов сообщил о переводе части сил на новый участок в ДНР

Командир подразделения «Ахамата» Апты Алаудинов сообщил о переводе части сил на новый участок в Донецкой Народной Республике (ДНР). Несколько полков готовятся к наступлению.
Алаудинов написал о переброске бойцов в личном Telegram-канале. Часть подразделения при этом осталась на участке в ЛНР, который занимали прежде. Перевод войск на новый участок осуществлен на основе приказа Верховного главнокомандующего ВС РФ. Командир «Ахмата» подчеркнул, что спецназ предпримет необходимые меры для освобождения ДНР.
Ранее Алаудинов поделился информацией о действиях ВСУ в зоне боевых действий. Он указал, что украинские военнослужащие ведут активные действия на части линии соприкосновения.