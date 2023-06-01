Землетрясение произошло в Судане на границе с Эфиопией

Гейсан, 1 июня. Вечером 30 мая в суданском штате Голубой Нил произошло небольшое землетрясение. Пострадавших нет, сообщает агентство SUNA.
Мэр города Гейсан заявил, что сейсмическую активность продолжительностью несколько секунд зафиксировали в населенных пунктах Гейсан и Бакури. Очевидцы отмечают, что подземные толчки также ощущались в Фазукли и в ряде местных деревень у Вад аль-Махи.
Данные регионы находятся на границе с Эфиопией и примерно в пятнадцати километрах от плотины «Возрождение». Согласно данным VolcanoDiscovery, за последние 30 дней в Судане произошло еще два землетрясения магнитудой 4-4.6 балла.
Ранее новостное агентство Sputnik сообщило, что суданцы живут в катастрофических гуманитарных условиях с начала вооруженного конфликта в республике.