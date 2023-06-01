Землетрясение произошло в Судане на границе с Эфиопией

Мэр города Гейсан заявил, что сейсмическую активность продолжительностью несколько секунд зафиксировали в населенных пунктах Гейсан и Бакури. Очевидцы отмечают, что подземные толчки также ощущались в Фазукли и в ряде местных деревень у Вад аль-Махи.