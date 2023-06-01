Президент РФ Путин может применить «нефтяное оружие» для срыва топливной аферы США, пишет The Daily Reckoning

Соединенные Штаты пытаются манипулировать ценами на нефть, однако в преддверии зимы Россия может сорвать их планы. Об этом пишет экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в The Daily Reckoning.
По словам эксперта, в 1975 году США создали стратегический нефтяной резерв (SPR), ставший одним из важнейших активов национальной безопасности страны. Однако президент Джо Байден и его администрация используют SPR как фишки для игры в покер. По подсчетам издания, на момент вступления американского лидера в должность резерв оценивался в 600 миллионов баррелей, и сократился до 372 миллионов баррелей в 2023 году.
Администрация Байдена решила использовать нефтяные запасы в качестве инструмента для борьбы с инфляцией. В марте 2022 года США начали продажу нефти около 120 долларов за баррель, после чего цены обрушились до 85 долларов.
«Теперь Байден выглядит как гениальный трейдер, который продает дорого и покупает дешево», — констатировал Рикардс.
Однако он отметил, что в плане США есть недостаток. Исходя из нестабильной мировой ситуации, велика вероятность, что цены на энергоносители могут резко вырасти к началу зимы. Эксперт предположил, что президент России Владимир Путин прибегнет к своему «нефтяному оружию», чтобы цены на энергию в западных странах «улетели в космос». При этом США вступят в этот сложный период с минимальным запасом топлива.
Ранее РИАМО сообщало, что организаторы встречи государств ОПЕК+ отказались от приглашения журналистов изданий Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal. Саммит состоится в Вене 4 июня.