Президент РФ Путин может применить «нефтяное оружие» для срыва топливной аферы США, пишет The Daily Reckoning

Однако он отметил, что в плане США есть недостаток. Исходя из нестабильной мировой ситуации, велика вероятность, что цены на энергоносители могут резко вырасти к началу зимы. Эксперт предположил, что президент России Владимир Путин прибегнет к своему «нефтяному оружию», чтобы цены на энергию в западных странах «улетели в космос». При этом США вступят в этот сложный период с минимальным запасом топлива.