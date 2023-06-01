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Президент РФ Путин может применить «нефтяное оружие» для срыва топливной аферы США, пишет The Daily Reckoning

Экономика
Президент РФ Путин может применить «нефтяное оружие» для срыва топливной аферы США, пишет The Daily Reckoning

Соединенные Штаты пытаются манипулировать ценами на нефть, однако в преддверии зимы Россия может сорвать их планы. Об этом пишет экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в The Daily Reckoning.

По словам эксперта, в 1975 году США создали стратегический нефтяной резерв (SPR), ставший одним из важнейших активов национальной безопасности страны. Однако президент Джо Байден и его администрация используют SPR как фишки для игры в покер. По подсчетам издания, на момент вступления американского лидера в должность резерв оценивался в 600 миллионов баррелей, и сократился до 372 миллионов баррелей в 2023 году.

Администрация Байдена решила использовать нефтяные запасы в качестве инструмента для борьбы с инфляцией. В марте 2022 года США начали продажу нефти около 120 долларов за баррель, после чего цены обрушились до 85 долларов.

«Теперь Байден выглядит как гениальный трейдер, который продает дорого и покупает дешево», — констатировал Рикардс.

Однако он отметил, что в плане США есть недостаток. Исходя из нестабильной мировой ситуации, велика вероятность, что цены на энергоносители могут резко вырасти к началу зимы. Эксперт предположил, что президент России Владимир Путин прибегнет к своему «нефтяному оружию», чтобы цены на энергию в западных странах «улетели в космос». При этом США вступят в этот сложный период с минимальным запасом топлива.

Ранее РИАМО сообщало, что организаторы встречи государств ОПЕК+ отказались от приглашения журналистов изданий Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal. Саммит состоится в Вене 4 июня.
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