Маркетплейс Wildberries упростил возврат средств за обратную доставку бракованных товаров

Руководство компании изменило правила возврата денег за обратную отправку товаров, которые пришли в пункт выдачи с видимыми дефектами. Теперь не нужно обращаться в службу поддержки, потому что средства вернутся на счет автоматически, когда вещь доставят обратно на склад.