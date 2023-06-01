Маркетплейс Wildberries упростил возврат средств за обратную доставку бракованных товаров

Российская компания Wildberries ввела автоматический возврат средств за обратную доставку товаров с дефектами. Об сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Руководство компании изменило правила возврата денег за обратную отправку товаров, которые пришли в пункт выдачи с видимыми дефектами. Теперь не нужно обращаться в службу поддержки, потому что средства вернутся на счет автоматически, когда вещь доставят обратно на склад.
Отмечается, что возврат денег будет осуществляться на баланс в личном кабинете. Пользователь имеет право приобрести на них другие товары на Wildberries или перевести их на банковскую карту.
Ранее представители маркетплейса заявил, что вернут поставщикам все деньги, которые были списаны из-за мошеннических схем. Многие продавцы были обмануты аферистами и втянуты в услуги, связанные с рекламой.