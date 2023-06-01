Политолог Светов: Никто на Западе сегодня не решится обвинить Киев в обстрелах ЗАЭС

Напомним, Украина с 1 июня увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 25%. В итоге тариф на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро — до 17 евро за тонну. Повышение ставок на транзит нефти через Украину стало вторым с начала 2023 года. Ранее с 1 января 2023-го Киев повысил тарифы на транспортировку нефти через свою территорию до 13,6 евро за тонну. В марте появились данные о планах Киева поднять тариф на транзит российской нефти через Украину вдвое — до 27,2 евро за тонну.