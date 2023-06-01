Политолог Светов: Никто на Западе сегодня не решится обвинить Киев в обстрелах ЗАЭС

Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС. Как считает российский политолог и публицист Юрий Светов, никто на Западе все равно не решится обвинить ВСУ в обстрелах станции.
Как сообщил Грушко, Киев отверг предложения, направленные на создание на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. По мнению замглавы МИД, реакция Украины не стала для России большим сюрпризом.
«Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС — сначала проект трехсторонних договоренностей, а затем и формат двух отдельных, двусторонних договоренностей по линии «Россия – МАГАТЭ» и «Украина – МАГАТЭ», — указал дипломат.
Грушко отметил, что инициатива Рафаэля Гросси, анонсированная после посещения ЗАЭС в сентябре 2022-го, включала ряд важных элементов, выполнение которых содействовало бы прекращению украинских нападений на станцию.
«Гросси и секретариат МАГАТЭ при содействии РФ проделали огромную работу, но из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС, реализовать инициативу так и не удалось», — заключил Грушко.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял — Россия рассчитывает, что МАГАТЭ продемонстрирует непредвзятость, и «открыто осудит действия Украины, которая неоднократно подводила мир к черте ядерного инцидента».
Как заявил ФАН российский политолог и публицист Юрий Светов, сегодня в любой спорной ситуации западный мир неизменно становится на сторону Украины.
«Нынешняя ситуация вокруг Запорожской АЭС напоминает мне поведение Адольфа Гитлера в конце Второй Мировой, когда тот готов был использовать любые средства для того, чтобы сохранить свою власть. Думаю, и нынешние киевские власти могут пойти на любые шаги, в том числе — захватив Запорожскую АЭС, начать угрожать России и всему миру тем, что там произойдет ядерная авария, — указал Светов. — Сегодня мировое сообщество сильно недооценивает вероятность такого развития событий. Судя по публикациям ведущих СМИ, в мире сейчас вообще сложилось какое-то странное отношение к угрозе ядерной катастрофы. О возможном применении ядерного оружия с легкостью рассуждают западные политики и эксперты. Достаточно вспомнить пример экс-премьера Британии Лиз Трасс, которая, будучи без году неделя на своем посту, говорила о том, что "может нажать на ядерную кнопку"».
Светов напомнил — в данный момент руководство МАГАТЭ, призванное отвечать за безопасность ядерных объектов во всем мире, ведет себя безответственно.
«О чем говорить, если даже гендиректор организации Рафаэль Гросси до сих пор не может решиться прямо сказать, что регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы ЗАЭС ведут украинские войска? Да, он ездит по миру, вовсю разглагольствует, составляет какие-то «планы обеспечения безопасности», но все это выглядит пустой тратой времени и сил. Его главный лозунг: «Мы — не настолько специалисты в военном деле, чтобы точно знать, откуда ведутся обстрелы атомной станции». При этом он призывает прекратить обстрелы ЗАЭС, в том числе и Россию, которая сама контролирует эту станцию! По его мнению, наши военные обстреливают сами себя?»
Происходящее говорит о том, что реальной обеспокоенности насчет безопасности работы ЗАЭС на Западе не испытывают.
«В целом, что бы ни происходило, западный мир все равно выступает на стороне Украины. Об этом говорят и заявления мировых масс-медиа по поводу недавней атаки украинских дронов на Москву — мол, «да-да, это очень плохо, но разве это можно сравнить с теми зверствами, которые творят россияне на Украине?» То есть, сегодня нельзя всерьез рассчитывать ни на объективность МАГАТЭ, ни на обеспечение какой-либо безопасности вокруг Запорожской АЭС. На Западе ее сделали просто еще одним инструментом давления на Россию», — заключил политолог Светов.
Напомним, Украина с 1 июня увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 25%. В итоге тариф на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро — до 17 евро за тонну. Повышение ставок на транзит нефти через Украину стало вторым с начала 2023 года. Ранее с 1 января 2023-го Киев повысил тарифы на транспортировку нефти через свою территорию до 13,6 евро за тонну. В марте появились данные о планах Киева поднять тариф на транзит российской нефти через Украину вдвое — до 27,2 евро за тонну.