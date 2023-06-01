Видео последствий обстрела здания общежития рядом с администрацией в Шебекино обнародовали в Сети

Инцидент случился 1 июня, в четверг. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что бойцы украинской армии атаковали город Шебекино из РСЗО «Град». Об этом он написал в своем Telegram-канале. В ходе обстрела также было повреждено здание администрации. В настоящий момент в регионе есть пострадавшие граждане, подчеркнул Гладков.