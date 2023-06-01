Российский гроссмейстер Карякин отклонил приглашение FIDE играть на Кубке мира без флага и гимна

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором рассказал об отказе от участия на Кубке мира без государственного флага и гимна.
«Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого», — сказал Карякин.
Днями ранее шахматисту Международная шахматная федерация (FIDE) отправила приглашение играть на Кубке мира в качестве нейтрального участника. Предельная дата подтверждения указана на 2 июня. Турнир пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа.
Ранее сообщалось, что шахматист Ян Непомнящий и представительница Швейцарии россиянка Александра Костенюк сыграют в одной команде на чемпионате мира по рапиду.