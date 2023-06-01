Международная федерация тенниса не намерена наказывать спортсмена Джоковича за поддержку косовских сербов

Представители ITF заявили, что они получили запрос от Kosovo Athletic Federation ввести санкции в отношении сербского теннисиста за его поступок. Однако в Международной федерации тенниса также отметили, что в своде правил Большого шлема нет положений, запрещающих политические высказывания. Поэтому наказать Джоковича нельзя.