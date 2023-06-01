Международная федерация тенниса не намерена наказывать спортсмена Джоковича за поддержку косовских сербов

Международная федерация тенниса (ITF) не накажет бывшую первую ракетку мира Новака Джоковича за его политическое заявление во время Открытого чемпионата Франции.
Представители ITF заявили, что они получили запрос от Kosovo Athletic Federation ввести санкции в отношении сербского теннисиста за его поступок. Однако в Международной федерации тенниса также отметили, что в своде правил Большого шлема нет положений, запрещающих политические высказывания. Поэтому наказать Джоковича нельзя.
Ранее сербский теннисист вышел во второй тур «Ролан Гаррос». Во время матча он взял маркер и написал на камере, которая снимала чемпионат: «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие».