Народная артистка Надежда Кадышева сегодня, 1 июня, празднует свой 64-й день рождения

Так Надежда и ее сестра Любовь попали в школу-интернат. Тайком от жены отец иногда присылал дочерям деньги. Тогда же впервые юная певица и открыла в себе вокальный талант. Однажды в интернате проводился песенный конкурс, на котором Надежда исполнила «Орленка», за что ее и похвалили.