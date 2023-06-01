Народная артистка Надежда Кадышева сегодня, 1 июня, празднует свой 64-й день рождения

Народная артистка России Надежда Кадышева сегодня отмечает 64-й день рождения. Советская и российская фолк-исполнительница родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки, Татарская АССР, в семье железнодорожника и домохозяйки.
Детство певицы было нелегким. Ее мать умерла, когда девочке было всего 10 лет. Отец женился повторно и воспитанием Надежды и ее троих сестер занялась мачеха. Жизнь семьи изменилась к худшему, поскольку в дом новая супругу Никиты Михайловича Кадышева привела своих двоих детей.
Так Надежда и ее сестра Любовь попали в школу-интернат. Тайком от жены отец иногда присылал дочерям деньги. Тогда же впервые юная певица и открыла в себе вокальный талант. Однажды в интернате проводился песенный конкурс, на котором Надежда исполнила «Орленка», за что ее и похвалили.
В возрасте 14 лет Кадышева переехала из учебного заведения к своей другой сестре Вере в Подмосковье, где устроилась работать на швейную фабрику «Красная Поляна». И там нашлось место для самодеятельности.
А через год, когда ей было 15, скончался отец.
Профессионально обучаться пению будущая певица решила в 18 лет, когда впервые попыталась поступить в музыкальное училище имени М. М. Ипполита-Иванова. Однако тут ее ждала неудача. Пришлось поступать на подготовительные курсы, чтобы попасть в училище со второй попытки.
На третьем курсе она вошла в состав профессионального квартета «Россияночка» и начала выступать с концертами. В репертуаре в основном были народные песни.
Ансамбль «Золотое кольцо» появился только в 1988 году. Создал его Александр Костяк, который на тот момент уже был мужем Надежды Кадышевой. Пара поженилась в 1983 году, а через год у них родился сын Григорий.
Интересный факт — долгое время об ансамбле было довольно мало информации в России, пока музыканты вовсю гастролировали по миру. Слышали песни «Золотого кольца» только обладатели уникальных записей. Популярность к коллективу на Родине пришла лишь в 1993 году, после заключения контракта со студией «Союз».
Сегодня народная артистка больше не выступает на сцене. Ранее она сообщила, что решила прекратить гастрольную деятельность из-за усталости. Однако ее творческое наследие до сих пор реализуется в виде различных кавер-версий ее песен.