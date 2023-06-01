Похожий на мину предмет нашли недалеко от остановки на Международном шоссе в Москве

Прохожий обнаружил предмет, похожий на мину, обнаружили недалеко от остановки общественного транспорта на Международном шоссе в Москве. На месте ЧП уже работают сотрудники МЧС, пишет Telegram-канал Shot.
Потенциально опасная находка была сделана рядом с аэропортом Шереметьево. По словам очевидца, предмет был цилиндрической формы с металлическим наконечником. Официального подтверждения этих сведений пока нет. Другие подробности ЧП уточняются.
Ранее сообщалось, что мину времен Великой Отечественной войны нашли рядом с домом на проспекте Мира в Москве. На место обнаружения артиллерийского боеприпаса прибыли специалисты-взрывотехники.