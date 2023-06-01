Представители медиагруппы «Патриот» презентовали во Владивостоке проект «ЧВК "Вагнер". Второй фронт»

Глава ЧВК «Вагнер» озвучил несколько тезисов, которые, по его мнению, нужно немедленно воплотить в жизнь для победы в СВО: всеобщая мобилизация не менее двух миллионов человек; расстрел дезертиров; качественное улучшение дисциплины и управления в армии; зачисление всех руководителей оборонных предприятий в штатный состав российской армии, чтобы спрашивать с них по законам военного времени.