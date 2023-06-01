Представители медиагруппы «Патриот» презентовали во Владивостоке проект «ЧВК "Вагнер". Второй фронт»

Глава Попечительского совета медиагруппы «Патриот» Аббас Джума и руководитель ЧВК «Вагнер», член Попечительского совета медиагруппы «Патриот» Евгений Пригожин прибыли во Владивосток, где провели презентацию проекта «ЧВК "Вагнер". Второй фронт».
Глава ЧВК «Вагнер» озвучил несколько тезисов, которые, по его мнению, нужно немедленно воплотить в жизнь для победы в СВО: всеобщая мобилизация не менее двух миллионов человек; расстрел дезертиров; качественное улучшение дисциплины и управления в армии; зачисление всех руководителей оборонных предприятий в штатный состав российской армии, чтобы спрашивать с них по законам военного времени.