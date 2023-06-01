В Новосибирске готовы открывать второй фронт и создавать патриотические центры

Представители медиагруппы «Патриот» прибыли в Новосибирск на презентацию проекта «ЧВК «Вагнер». Второй фронт». Они провели пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ, объясняя главную цель проекта – доводить до общества максимально полную и достоверную информацию о ходе СВО и противниках России.
На пресс-конференцию также прибыл основатель частной военной компании «Вагнер» и участник Попечительского совета медиагруппы «Патриот» Евгений Пригожин.
На встрече Евгению Пригожину задали вопрос о том, нужно ли создать в Сибири патриотические центры и получили ответ, что «этим должен заниматься весь отечественный бизнес, а не один Пригожин».
«Развитием патриотических центров должен заниматься ответственный бизнес. Потому что у бизнеса есть деньги. Деньги бизнеса не украсть, если он сам этим занимается. Почему патриотические движения развиты слабо? Потому что все деньги спускаются сверху, дальше они делятся на разных уровнях, и вниз приходит три копейки. Это все знают», — объяснил Евгений Пригожин.