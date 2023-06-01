Украинские военные обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины использовали для обстрела города Шебекино Белгородской области реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Также появились подробности о попавшем под атаку ВСУ автобусе с местными жителями. По словам Гладкова, погибших и пострадавших пассажиров нет, однако в округе мужчина получил осколочное ранение правой стопы. Также в Шебекино горит здание общежития, в городе отсутствует электроснабжение.
Ранее Вячеслав Гладков опроверг информацию о массовой эвакуации жителей из Шебекинского округа. Прежде сообщалось, что под обстрел украинской армии попал автобус с гражданами, которых вывозили из опасных зон.