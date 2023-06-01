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Украинские военные обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»

Происшествия
Украинские военные обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины использовали для обстрела города Шебекино Белгородской области реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также появились подробности о попавшем под атаку ВСУ автобусе с местными жителями. По словам Гладкова, погибших и пострадавших пассажиров нет, однако в округе мужчина получил осколочное ранение правой стопы. Также в Шебекино горит здание общежития, в городе отсутствует электроснабжение.

Ранее Вячеслав Гладков опроверг информацию о массовой эвакуации жителей из Шебекинского округа. Прежде сообщалось, что под обстрел украинской армии попал автобус с гражданами, которых вывозили из опасных зон.
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