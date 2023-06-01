Режиссер Юрий Кара не может посетить могилы родителей в Донецке из-за уничтожения их «танками укронацистов»

Кара вспоминает, что к врагам Украины его причислили после того, как он поддержал операцию по освобождению Крыма. В то время из тюрьмы вышла бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко и заявила, что «русского флота на полуострове не будет, и что там будет стоять американская флотилия».