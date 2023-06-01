Российский сценарист Юрий Кара и его супруга в 2014 году были включены в список врагов Украины. В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым он добавил, что его экранизация романа «Мастер и Маргарита» также запрещена на территории этой страны.
Следует отметить, что заслуженный деятель искусств РФ, как и его жена, является уроженцем Донецка. Там похоронены отец и мать режиссера. Однако после того, как в 2014 году «украинские нацисты раскатали могилы танками», он так и не побывал на месте захоронения своих родителей.
Кара вспоминает, что к врагам Украины его причислили после того, как он поддержал операцию по освобождению Крыма. В то время из тюрьмы вышла бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко и заявила, что «русского флота на полуострове не будет, и что там будет стоять американская флотилия».
«Я с тех пор, к сожалению, не был там. Боюсь, что там и некуда идти, потому что говорили, как одна женщина пошла искать могилу мужа, а там была растяжка и она просто подорвалась. До сих пор это достаточно опасное место», — заключил кинорежиссер.
Следует отметить, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Донецку. Как сообщает издание РИАМО, 29 мая ВСУ обстреляли артиллерийскими снарядами Куйбышевский и Киевский районы.