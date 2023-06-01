Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обострении военно-политической обстановки вокруг СНГ

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что политическая ситуация сильнее накаляется, потому что Запад использует для давления международное право, которое при удобном случае игнорирует.
Президент Белоруссии на совещании с руководителями органов безопасности стран СНГ заявил об обострении военно-политической обстановки. По его мнению, ситуация вокруг России и Белоруссии будет накаляться и дальше.
Александр Лукашенко уверен, что страны Запада используют в качестве инструмента воздействия международное право, которое сами же игнорируют при удобном раскладе. Президент также отметил, что целью распространения фейков блоком НАТО является подрыв авторитета стран СНГ на международной арене.
Ранее Александр Лукашенко указал на наличие огромного влияния России вопреки заявлениям Запада. Он добавил, что Москва бросила вызов однополярному миру и сейчас действует в «авангарде» этих процессов.