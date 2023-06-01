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Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка доставили на лечение в Москву

Общество
Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка доставили на лечение в Москву

Мининформполитики Ростовской области рассказало о мерах по оказанию помощи пострадавшим при недавнем инциденте.

По данным ведомства, одного из 19 детей, получивших травмы из-за обрушения трибун на Гребном канале Ростова-на-Дону, транспортировали в одну из клиник Москвы. Сейчас в больницах Ростова-на-Дону медпомощь оказывают 18 детям и семерым взрослым, сообщает «Южный федеральный».

Отмечается, что процесс оказания квалифицированной медицинской помощи всем пострадавшим от падения трибун, вызванного порывом шквалистого ветра,находится под бдительным контролем властей города и Ростовской области.
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