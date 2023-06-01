Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка доставили на лечение в Москву

По данным ведомства, одного из 19 детей, получивших травмы из-за обрушения трибун на Гребном канале Ростова-на-Дону, транспортировали в одну из клиник Москвы. Сейчас в больницах Ростова-на-Дону медпомощь оказывают 18 детям и семерым взрослым, сообщает «Южный федеральный».