В Нижнем Новгороде общественности представили проект «ЧВК «Вагнер». Второй фронт»

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и Андрей Краснобаев, главный редактор информационного агентства «Невские новости», входящего в медиагруппу «Патриот», представили в Нижнем Новгороде проект «ЧВК «Вагнер». Второй фронт». Цель проекта – объективно информировать российское общество о ситуации в России, на Украине и в зоне СВО.