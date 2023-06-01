В Нижнем Новгороде общественности представили проект «ЧВК «Вагнер». Второй фронт»

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и Андрей Краснобаев, главный редактор информационного агентства «Невские новости», входящего в медиагруппу «Патриот», представили в Нижнем Новгороде проект «ЧВК «Вагнер». Второй фронт». Цель проекта – объективно информировать российское общество о ситуации в России, на Украине и в зоне СВО.
В Нижний Новгород также прибыл глава ЧВК «Вагнер» и член Попечительского совета медиагруппы «Патриот» Евгений Пригожин, который ответил на вопросы местных журналистов.
В рамках мероприятия организована прямая связь с пятерыми бойцами ЧВК, находящимися в Луганске.
Ранее подобные встречи прошли во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге.