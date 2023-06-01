Потерянная старость: как распознать деменцию и можно ли ее остановить

Количество людей с диагнозом деменция увеличивается год от года. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году количество человек, страдающих этим заболеванием, в мире может увеличиться до 82 миллионов. В России, согласно статистике ВОЗ, оно уже составляет более двух миллионов. Но на самом деле граждан с деменцией может быть намного больше, поскольку не всегда человек вовремя обращается к врачу и не всегда ставится правильный диагноз.