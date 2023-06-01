Потерянная старость: как распознать деменцию и можно ли ее остановить

Деменция — это снижение памяти и нарушение некоторых когнитивных функций человека. То есть по сути это слабоумие приобретенного характера, вызванное органическим поражением головного мозга. Как распознать болезнь на ранних стадиях и можно ли ее вылечить, корреспонденту ФАН рассказал кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники Госпитальная Игорь Куреков.
Количество людей с диагнозом деменция увеличивается год от года. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году количество человек, страдающих этим заболеванием, в мире может увеличиться до 82 миллионов. В России, согласно статистике ВОЗ, оно уже составляет более двух миллионов. Но на самом деле граждан с деменцией может быть намного больше, поскольку не всегда человек вовремя обращается к врачу и не всегда ставится правильный диагноз.
По словам Курекова, патология формируется при болезнях сосудов, синдроме Альцгеймера, травмах головы, опухолях и так далее. Главное — вовремя распознать начало болезни, чтобы затормозить ее развитие.
Врач-психиатр перечислил симптомы, которые помогают определить деменцию и на которые надо обратить особое внимание:
— проблемы с памятью (например, человеку сложно вспомнить какие-то события, а иногда он может забыть имена родственников);
— дезориентированность в пространстве и времени (человек может потеряться, забыв, куда направлялся);
— чрезмерная рассеянность
— возникновение странных или навязчивых мыслей (мысли о преследовании, врагах,
инопланетянах и др.);
— быстрая утомляемость (причем усталость наступает не от физических упражнений, а от выполнения бытовых задач, умственной работы);
— возникновение ложных воспоминаний;
— проблемы со сном;
— неряшливость (больной не ухаживает за собой, перестает убираться в доме);
— проблемы с речью, сложно писать слова;
— резкие и частые изменения в настроении либо, наоборот, постоянная апатия.
Доктор также добавил, что у человека с деменцией также могут появляться звуковые и визуальные галлюцинации, но такие случаи редки.
Врачи выделяют три стадии болезни. Первая характерна незначительным ухудшением интеллектуальной деятельности пациента. На второй стадии уже заметны значительные нарушения в работы интеллекта, появляются проблемы с социализацией и бытовыми задачами, наблюдается рассеянность и ухудшение памяти. Третья является самой тяжелой. На этом этапе заболевания человек уже не способен самостоятельно выполнять привычные вещи: кушать, ухаживать за собой. Больной не узнает родственников и друзей, становится апатичным. При этом постепенно начинаются расстройства двигательного типа.
Как правило, деменция не лечится, медики могут лишь затормозить ее развитие, продлив полноценную жизнь человека. Но в некоторых случаях познавательные функции все же можно восстановить, отметил Куреков.
«Если вы заметили один из описанных симптомов — сразу же обращайтесь к врачу. Диагностику деменции проводят невролог и психиатр. При деменции врач может только затормозить развитие патологических процессов. Процесс гибели нервных клеток необратим, так что недуг постоянно прогрессирует. Тем не менее, если заболевание вызвано травмой головы, авитаминозом, то познавательные функции можно восстановить», — пояснил он.
Ранее ученые Флоридского университета из США выяснили, что бег в среднем возрасте у человека стимулирует восстановление клеток мозга и защиту от деменции. Исследователи провели уникальный эксперимент с грызунами с модифицированным вирусом бешенства. Оказалось, что регулярные физические нагрузки у животного образовали новые нейроны, которые интегрировались в сеть. Таким образом они обновляют клетки мозга, защищают от вирусных заболеваний и развития деменции.