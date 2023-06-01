Реджепа Тайипа Эрдогана признали победителем прошедших в Турции президентских выборов

О результатах выборов сообщил в эфире местных телеканалов лава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер. По его словам, комиссия рассмотрела поступившие возражения насчет итогов волеизъявления, подвела окончательные итоги второго тура и направила эти данные для публикации в официальной газете. Согласно полученной информации, Эрдоган признан избранным президентом Турецкой Республики, набрав 52,18% голосов.