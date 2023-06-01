Реджепа Тайипа Эрдогана признали победителем прошедших в Турции президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции опубликовала окончательные результаты прошедших в стране президентских выборов. По итогам второго тура голосования победителем был признан действующий глава ближневосточного государства Реджеп Тайип Эрдоган.
О результатах выборов сообщил в эфире местных телеканалов лава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер. По его словам, комиссия рассмотрела поступившие возражения насчет итогов волеизъявления, подвела окончательные итоги второго тура и направила эти данные для публикации в официальной газете. Согласно полученной информации, Эрдоган признан избранным президентом Турецкой Республики, набрав 52,18% голосов.
Ранее стало известно, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Стамбуле с речью перед избирателями сразу после оглашения предварительных результатов выборов 28 мая. Политик пообещал бороться с западной «радужной повесткой», сообщал «Царьград».