Автобус с мирными жителями попал под обстрел ВСУ в Шебекино Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли районный центр города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Сообщается, что в результате обстрела было поражено здание общежития на улице Ленина. Кроме того, под атаку ВСУ попал автобус с мирными жителями, которых эвакуировали из опасных зон города. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в Шебекино в результате обстрела украинской армии пострадали два местных жителя. Один пострадавший с контузией обратился за медицинской помощью самостоятельно. Второй мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии — он лишился руки, сообщает «ФедералПресс».