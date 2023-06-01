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Губернатор Белгородской области Гладков опроверг информацию о массовой эвакуации жителей Шебекинского округа

Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков опроверг информацию о массовой эвакуации жителей Шебекинского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что информация о массовой эвакуации жителей Шебекинского округа является недостоверной.

Об этом он заявил 1 июня, в четверг. Прежде сообщалось, что в населенном пункте под обстрел украинской армии попал автобус с гражданами, которые были эвакуированы из опасных зон. Точные данные о пострадавших в настоящий момент отсутствуют.

Ранее стало известно, что житель города Шебекино лишился руки в результате атаки украинской армии. Информацией поделился Гладков в своем Telegram-канале. Подробности произошедшего передает межрегиональное агентство «ФедералПресс».
Гладков белгородская область шебекино
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