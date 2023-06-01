Губернатор Белгородской области Гладков опроверг информацию о массовой эвакуации жителей Шебекинского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что информация о массовой эвакуации жителей Шебекинского округа является недостоверной.
Об этом он заявил 1 июня, в четверг. Прежде сообщалось, что в населенном пункте под обстрел украинской армии попал автобус с гражданами, которые были эвакуированы из опасных зон. Точные данные о пострадавших в настоящий момент отсутствуют.
Ранее стало известно, что житель города Шебекино лишился руки в результате атаки украинской армии. Информацией поделился Гладков в своем Telegram-канале. Подробности произошедшего передает межрегиональное агентство «ФедералПресс».