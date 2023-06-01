Президент Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным предвзятым отношением к сербам на Западе

Глава Сербии Александр Вучич во время общения с журналистами итальянской газеты la Stampa заявил, что уже больше года не разговаривает с президентом России Владимиром Путиным.
Политик объяснил, почему связь балканского государства с РФ прервалась на высшем уровне. По словам Вучича, многие лидеры Евросоюза посещали Путина или беседовали с ним в дистанционном формате. Однако, если лидер Белграда свяжется с российским президентом, это вызовет осуждение со стороны западных государств. Из-за предвзятости к сербам Вучич и не может поговорить с Путиным, подчеркивает политик.
«Все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — заявил Вучич.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты Путина с Вучичем пока что не планируются. Однако Россия и Сербия находятся в постоянном диалоге по дипломатическим каналам, отметил пресс-секретарь российского лидера.