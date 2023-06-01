Президент Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным предвзятым отношением к сербам на Западе

Политик объяснил, почему связь балканского государства с РФ прервалась на высшем уровне. По словам Вучича, многие лидеры Евросоюза посещали Путина или беседовали с ним в дистанционном формате. Однако, если лидер Белграда свяжется с российским президентом, это вызовет осуждение со стороны западных государств. Из-за предвзятости к сербам Вучич и не может поговорить с Путиным, подчеркивает политик.