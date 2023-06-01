Интерпол направил второе «красное уведомление» главе ЦБ Ливана

Глава Центрального банка (ЦБ) Ливана Риад Саламе получил второе «красное уведомление» от Интерпола. Это произошло вслед за выдачей ордера на арест судом Германии. Бейрутский судья уже допросил банкира на судебном заседании, которое прошло 31 мая.
Саламе является объектом расследования коррупционного дела не только в своей стране, но и за рубежом. Его подозревают в незаконном обогащении на 330 миллионов долларов, которые он вывел из ЦБ с помощью подставной фирмы своего брата. Сначала обвинение в хищении средств и мошенничестве предъявил суд Ливана, а затем разбирательства начали некоторые страны Европы. Так, 16 мая банкира вызвали на слушание в Париж, но он не явился на заседание. После этого французская прокуратура, а через неделю и немецкая, выдали ордер на арест банкира.
Репутация главы ЦБ окончательно пошатнулась, когда 21 мая Ливан получил первое «красное уведомление» Интерпола в отношении Саламе. Однако, согласно внутренним законам государства, граждан экстрадируют в очень редких случаях. Тогда представители политического класса, которые ранее поддерживали банкира, начали требовать его отставки. В результате допроса на судебном заседании в Бейруте его попросили сдать ливанский и французский паспорта, чтобы лишить возможности покинуть страну во время разбирательств.
Саламе неоднократно отрицал обвинения и говорил, что они являются частью кампании в СМИ, направленной на очернение его имиджа. Он сказал, что его состояние было накоплено во время предыдущей работы в Merrill Lynch. Управляющим ЦБ Ливана он стал в 1993 году. Ранее Саламе заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Кабинет министров поручил ливанским судебным органам принять решение о его должности, однако мандат банкира истекает уже в конце июня.