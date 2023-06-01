Интерпол направил второе «красное уведомление» главе ЦБ Ливана

Саламе является объектом расследования коррупционного дела не только в своей стране, но и за рубежом. Его подозревают в незаконном обогащении на 330 миллионов долларов, которые он вывел из ЦБ с помощью подставной фирмы своего брата. Сначала обвинение в хищении средств и мошенничестве предъявил суд Ливана, а затем разбирательства начали некоторые страны Европы. Так, 16 мая банкира вызвали на слушание в Париж, но он не явился на заседание. После этого французская прокуратура, а через неделю и немецкая, выдали ордер на арест банкира.