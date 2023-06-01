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Проект «ЧВК “Вагнер”. Второй фронт» представлен в Екатеринбурге

Архив пресс-центра

Андрей Краснобаев, главный редактор информационного агентства «Невские новости», входящего в медиагруппу «Патриот», представил в Екатеринбурге журналистам проект «ЧВК “Вагнер”. Второй фронт».

В ходе выступления к нему присоединился глава ЧВК «Вагнер» и член Попечительского совета медиагруппы «Патриот» Евгений Пригожин, который также ответил на вопросы местных журналистов.

Главный тезис, который довели до аудитории спикеры: сокрытие информации про врага помогает врагу победить нас. Поэтому общество должно знать, что на самом деле происходит.
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