Проект «ЧВК “Вагнер”. Второй фронт» представлен в Екатеринбурге

Андрей Краснобаев, главный редактор информационного агентства «Невские новости», входящего в медиагруппу «Патриот», представил в Екатеринбурге журналистам проект «ЧВК “Вагнер”. Второй фронт».
В ходе выступления к нему присоединился глава ЧВК «Вагнер» и член Попечительского совета медиагруппы «Патриот» Евгений Пригожин, который также ответил на вопросы местных журналистов.
Главный тезис, который довели до аудитории спикеры: сокрытие информации про врага помогает врагу победить нас. Поэтому общество должно знать, что на самом деле происходит.