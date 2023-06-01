Неопознанный объект упал в Дзержинском районе Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе региона.
Инцидент произошел утром 1 июня. Неопознанный объект упал в поле рядом с поселком Товарково. После чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы. Сообщается, что на месте падения объекта работают сотрудники МЧС. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее на территории Афипского НПЗ на Кубани возник пожар. Как сообщает «ФедералПресс», причиной возгорания могло стать падение беспилотника. Огонь был успешно локализован, пострадавших нет.