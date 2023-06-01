Режиссер Юрий Кара предлагал американскому коллеге Оливеру Стоуну снять совместный фильм об Афганистане

Сценарист Юрий Кара впервые встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на кинофестивале в Японии, куда россиянин приехал с фильмом «Завтра была война». Своими воспоминаниями об этой встрече он поделился в эфире программы «Жизнь и судьба».
Во время беседы с телеведущим Борисом Корчевниковым заслуженный деятель искусств РФ рассказал, что Стоун и его супруга после просмотра российской кинокартины пригласили его работать на студию Warner Brothers. Однако у Кары было свое ответное предложение на эту просьбу.
В тот момент сценарист планировал снять фильм об Афганистане. Поэтому он спросил у Стоуна, согласен ли тот присоединиться к съемкам. Таким образом он хотел показать одно событие с двух точек зрения.
«Оливет Стоун подумал-подумал и говорит: "Нет, ты знаешь, у нас это не разрешат". Я говорю: "Как? Америка – светоч демократии. У нас только Перестройка началась, а у вас – не разрешат? Вот допустим, ваши герои, наши герои...». Он говорит: "Какие ваши герои? Есть американцы, есть у них друзья – англичане, а все русские и арабы – это только террористы и пьяницы», — вспоминает кинорежиссер.
Следует отметить, что ранее Оливер Стоун назвал президента России Владимира Путина «великим лидером для своей страны». Как передает «Царьград», несмотря на давление со стороны Запада, он остается при своем мнении.