Режиссер Юрий Кара предлагал американскому коллеге Оливеру Стоуну снять совместный фильм об Афганистане

Во время беседы с телеведущим Борисом Корчевниковым заслуженный деятель искусств РФ рассказал, что Стоун и его супруга после просмотра российской кинокартины пригласили его работать на студию Warner Brothers. Однако у Кары было свое ответное предложение на эту просьбу.