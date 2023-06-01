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Александр Бастрыкин отдал поручение подготовить доклад о расследовании убийства главы села Рубас в Дагестане

Происшествия
Александр Бастрыкин отдал поручение подготовить доклад о расследовании убийства главы села Рубас в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал поручение подготовить доклад о ходе расследования убийства главы села Рубас в Республике Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил представить отчет руководителю СК Российской Федерации по региону Дмитрию Беляеву. В нем должны отразить сведения о предпринятом комплексе следственных действий.

В результате выстрела скончался 62-летний глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов. Позже подозреваемый в совершении преступлении мужчина был задержан, он сознался в содеянном.
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