Американские правозащитники обеспокоены проблемой использования детского труда в стране

Эксплуатация детского труда в 2022 году в США выросла на 37%. Правозащитники заявляют о том, что Белый дом и Капитолийский холм не обращают внимания на данную проблему. Они обеспокоены, что все силы и ресурсы страны нацелены на внешнюю политику.