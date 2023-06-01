Американские правозащитники обеспокоены проблемой использования детского труда в стране

В США общественные деятели и правозащитники обеспокоены проблемой распространения детского труда, пишет Telegram-канал «Дипломатический источник».
Сообщается, что наиболее уязвимой категорией являются сироты, дети из неполных семей и мигранты. Крупные предприятия продолжают нанимать несовершеннолетних и поручают им сложную работу: распыление пестицидов, управление сложной техникой и прочее. Из-за опасных обязанностей часто фиксируются случаи увечий и даже летальных исходов.
Эксплуатация детского труда в 2022 году в США выросла на 37%. Правозащитники заявляют о том, что Белый дом и Капитолийский холм не обращают внимания на данную проблему. Они обеспокоены, что все силы и ресурсы страны нацелены на внешнюю политику.
Ранее РИАМО сообщал, Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга. На данный момент предел достиг отметки 31,4 трлн долларов.