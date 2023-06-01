Материнский капитал на образование детей направили свыше 1,7 млн семей

Заявление об использовании средств можно составить через портал «Госуслуги», а одним маткапиталом можно рассчитаться за обучение нескольких детей в семье. В случае, если между учебным заведением и Соцфондом заключен договор, родителям не надо лично предоставлять соглашение об обучении на платной основе. Кроме того, из средств сертификата можно оплатить общежитие для ребенка на время обучения, добавила депутат.