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Материнский капитал на образование детей направили свыше 1,7 млн семей

Общество
Материнский капитал на образование детей направили свыше 1,7 млн семей

Маткапитал на обучение детей использовали свыше 1,7 млн семей. За период действия данной программы на эти цели было выделено 102 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе депутата ГД РФ, лидера профсоюзов Краснодарского края Светланы Бессараб.

Как пишет центральная профсоюзная газета «Солидарность», родители расходовали деньги на оплату обучения в школе, вузе или колледже, а также на получение дошкольного образования. Маткапитал можно направлять на обучение после того, как ребенку исполнилось три года, а на детсад – сразу после рождения. Этими деньгами можно оплачивать услуги образовательных учреждений, частных учителей, агентств и нянь, оформленных как ИП, сообщила Бессараб.

Заявление об использовании средств можно составить через портал «Госуслуги», а одним маткапиталом можно рассчитаться за обучение нескольких детей в семье. В случае, если между учебным заведением и Соцфондом заключен договор, родителям не надо лично предоставлять соглашение об обучении на платной основе. Кроме того, из средств сертификата можно оплатить общежитие для ребенка на время обучения, добавила депутат.
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