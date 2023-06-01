Мать певицы Наташи Королевой на дне рождения дочери съела виноград, который Тарзан раздавил ногами

По случаю праздника певица собрала звездных гостей. Обстановку она обустроила в стиле популярной песни «Маленькая страна». Гости могли полакомиться сладостями и закусками. За развлечения отвечали аниматоры. Желающие смогли сделать снимки на память на фоне цветов и растений огромных размеров.