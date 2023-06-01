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Мать певицы Наташи Королевой на дне рождения дочери съела виноград, который Тарзан раздавил ногами

Шоу-бизнес
Мать певицы Наташи Королевой на дне рождения дочери съела виноград, который Тарзан раздавил ногами

Мать заслуженной артистки России Наташи Королевой Людмила Порывай на дне рождения дочери не побрезговала попробовать виноград, который мял Тарзан. Артистка отметила 50-летний юбилей.

По случаю праздника певица собрала звездных гостей. Обстановку она обустроила в стиле популярной песни «Маленькая страна». Гости могли полакомиться сладостями и закусками. За развлечения отвечали аниматоры. Желающие смогли сделать снимки на память на фоне цветов и растений огромных размеров.

Одним из запоминающихся моментов стал порыв Тарзана. Артист влез на бочку и стал давить виноград. Угоститься ягодами решила его теща Порывай.

Ранее сообщалось, что Королева научилась гнать самогон по домашнему рецепту. Артистке преподнесли специальный аппарат в подарок друзья.
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