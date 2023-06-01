Буркина-Фасо будет развивать отношения с альянсом БРИКС

В рамках рабочей встречи политики рассмотрели проекты, которые представляют взаимный интерес. Инициативы будут вынесены на совещание стран — членов БРИКС для их успешной реализации. После этого президент межгосударственного объединения посетит Уагадугу для оценки потенциала размещения альянса в стране.