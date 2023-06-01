Буркина-Фасо будет развивать отношения с альянсом БРИКС

Претория, 1 июня. Национальный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре обсудил с представителем БРИКС в Западной и Центральной Африке Ахуа Доном Мелло возможности для укрепления сотрудничества.
В рамках рабочей встречи политики рассмотрели проекты, которые представляют взаимный интерес. Инициативы будут вынесены на совещание стран — членов БРИКС для их успешной реализации. После этого президент межгосударственного объединения посетит Уагадугу для оценки потенциала размещения альянса в стране.
Президент Траоре высказался за «наведение моста» между республикой и БРИКС для плодотворного сотрудничества. Как отметил Мелло, такое партнерство может открыть новые горизонты в области торговли, безопасности и инфраструктуры.
Ранее министр иностранных дел Буркина-Фасо Оливия Руамба и посол РФ Алексей Салтыков обсудили перспективы сотрудничества Москвы и Уагадугу. Стороны договорились о развитии совместных военно-технических, сельскохозяйственных и образовательных проектов.